ЦБ рассказал о росте популярности дистанционного доступа к банковским счетам

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Более половины взрослого населения России (55,2%) пользовалось дистанционным доступом к банковским счетам в 2018 году против 45,1% годом ранее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.

Регулятор указывает, что начать регулярно пользоваться дистанционным доступом к финансовым услугам (при наличии такой возможности) готовы 42,8% взрослого населения РФ из числа тех, которые не используют дистанционное обслуживание постоянно. При этом в 2018 году увеличилась доля населения (до 54,7% против 36% в 2017 году), имеющего возможность в течение 15 минут совершить перевод средств с помощью мобильного телефона или с использованием спутниковой связи.

Вместе с тем ЦБ отметил, что в прошедшем году выросла доля безналичных платежей - на 8,2 п. п., до 55,6% (в том числе с использованием платежных карт) за покупки в общем объеме розничной торговли, общепита и услуг.

Количество банков, оказывающих услуги по открытию второго и последующих счетов без явки клиента в офис, увеличилось за 2018 год с 78 до 105.

Банки сокращают отделения

Банк России отмечает сокращение количества подразделений кредитных организаций - с 35 тыс. до 31,8 тыс. В предыдущие годы темп снижения данного показателя замедлялся, но 2018 году он ускорился и составил 10,5%.

Практика сокращения отделений банков, по мнению ЦБ, оправдывает себя в крупных населенных пунктах, однако в сельской местности и труднодоступных территориях такой подход не обеспечивает необходимый уровень доступности финансовых услуг, поэтому "в 2018 году отдельные крупные кредитные организации, сокращая свое присутствие в российских городах, не закрывали подразделения в сельских населенных пунктах".

При анализе качества обслуживания в финансовых организациях в исследовании отмечается рост доли граждан - с 65% до 73%, считающих, что при оформлении кредита или займа за последний год они получили достоверную, понятную и достаточную информацию о продукте, указывает регулятор.

За год увеличилась доля взрослого населения (с 27% до 28%), имеющего активные кредиты или займы в кредитных или некредитных финансовых организациях (НФО), при темпе прироста задолженности по основному долгу в таких организациях на 22,5% (с 12 млрд до 15 млрд рублей). При этом на 10,5% (с 849 млрд рублей до 760 млрд рублей) снизилась просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями, отметил ЦБ.