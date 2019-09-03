Технология для повышения качества железорудного концентрата внедрена на ГОКе под Курском

КУРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Новую технологию, направленную на повышение качества железорудного концентрата, внедрили во вторник на Михайловском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Курской области, сообщил журналистам председатель регионального комитета промышленности, торговли и развития малого предпринимательства Михаил Аксенов.

"Сегодня мы стали свидетелями запуска очень значимого для региона проекта - это повышение конкурентоспособности той продукции, которая производится на комбинате. Данная технология при повышении качества дает еще и рост производства, тем самым будут сохраняться и увеличиваться рабочие места. Мы на 50 лет вперед видим перспективу развития Михайловского ГОКа и все это совершенно четко ложится в национальные проекты, где президентом определен рост экспорта продукции на мировые рынки", - сказал Аксенов.

Как отметили в пресс-службе комбината, технология тонкого грохочения, внедренная компанией "Металлоинвест" для повышения качества концентрата, позволит ГОКу открыть новые рынки сбыта, снизить воздействие на окружающую среду и повысить эффективность производства. По итогам реализации первого этапа внедрения технологии, бюджет которого составил более 1,2 млрд рублей, в 2020 году на секциях с тонким грохочением планируется произвести более 3,7 млн т концентрата с увеличенным содержанием железа. Второй этап предполагает строительства нового корпуса дообогащения с выходом в 2022 году на производство 16,9 млн т высококачественного концентрата с увеличенным содержанием железа.

Михайловский ГОК является одним из крупнейших в России и СНГ по добыче и обогащению железной руды. Предприятие занимает первое место в России по запасам железной руды и второе по производству железорудного сырья.