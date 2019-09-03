Глава Карелии предложил облегчить налогообложение предприятий в районах арктической зоны

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии рассмотрят инициативу главы региона Артура Парфенчикова, предполагающую упрощение налогообложения для предприятий, открытых на территории районов Карелии, вошедших в Арктическую зону России. Об этом говорится в документе, опубликованном во вторник на официальном сайте регионального парламента.

Согласно законодательной инициативе, предприятия, вставшие на учет в одном из трех арктических районов Карелии - Кемском, Лоухском или Беломорском - после 1 января 2020 года, освободят от налога на имущества на пятилетний срок. Кроме того, предлагается принять пониженные коэффициенты к прогнозируемому доходу для тех индивидуальных предпринимателей, которые используют патентную систему налогообложения на арктической территории республики. Власти планируют также привлечь бизнес на север с помощью минимальных пониженных ставок на прибыль.

"Проект закона Республики Карелия предусматривает установление минимальных пониженных ставок налога на прибыль для организаций, получивших статус резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, а также для организаций, являющихся участниками региональных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов, осуществляющих деятельность на территориях, отнесенных к Арктической зоне Российской Федерации"- говорится в документе.

Отмечается, что предложенные изменения не повлияют на доходы бюджета Карелии, так как их будут применять только для вновь созданных организаций.

Налоговые изменения также коснутся новых предприятий с высокой энергетической эффективностью - их руководство Карелии готово освободить от уплаты налогов на три года. Тоже самое предложат собственникам объектов, входящих в реестр памятников культурного наследия регионального значения. В случае, если владелец вложит в сохранение объекта не менее 1 млн рублей, его также ожидают трехлетние налоговые каникулы.