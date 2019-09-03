Турпоток на курорты Кавминвод за семь месяцев увеличился почти на 6%

ПЯТИГОРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Курорты Кавказских Минеральных Вод за семь месяцев приняли около 609 тыс. человек, что на 5,5% больше аналогичного периода прошлого года, сообщило во вторник управление по информполитике правительства Ставропольского края.

"Кавказские Минеральные Воды за январь-июль 2019 года приняли на лечение и отдых 609,3 тыс. человек, что на 5,5% больше аналогичного периода прошлого года. Коэффициент загрузки санаторно-курортного комплекса КМВ вырос до 99% к плановой численности. В 2018 году этот показатель составил 97,7%", - говорится в сообщении.

По данным управления, в целом санаторно-курортный и туристский комплекс Ставрополья за семь месяцев текущего года принял на лечение и отдых 836,1 тыс. человек, что на 7,6% больше аналогичного периода 2018 года.

"Кавказские Минеральные Воды развиваются, потому что ими занимаются комплексно, а по итогам года край, думаю, поставит очередной рекорд посещаемости", - приводятся в сообщении слова председателя комиссии по курортам, туризму, экологии и здравоохранению Общественной палаты Ставропольского края Виталия Михайленко.

По словам Михайленко, росту турпотока способствовало, в том числе, развитие событийного туризма в регионе.

"Для увеличения турпотока на КМВ есть целый ряд причин, но я бы хотел остановиться на развитии событийного туризма. Более 250 позиций включил Календарь событийных мероприятий Ставрополья на этот год. Многие вошли в Национальный календарь событий. Министерство туризма и оздоровительных курортов края поставило амбициозные задачи в проведении событийных мероприятий и успешно решает их", - считает он.