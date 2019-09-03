Владельцы Tesla столкнулись с проблемой из-за сбоя в мобильном приложении

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Владельцы электромобилей Tesla в США столкнулись с проблемой при попытке открыть автомобиль из-за сбоя в работе мобильного приложения. Об этом сообщил во вторник интернет-портал Business Insider.

По его данным, водители не могли открыть свои автомобили с помощью приложения для смартфона, которое призвано заменить привычный автомобильный ключ. При попытке запустить приложение пользователи видели оповещение: "Временное обслуживание. Повторите попытку позднее".

Издание подчеркивает, что владельцы электромобилей сообщали о перебое в работе приложения в комментариях к публикациям в Twitter самой компании и ее основателя - американского предпринимателя Илона Маска. Представитель компании уточнил в ответ на запрос Business Insider, что приложение было недоступно в районе 16:00 по времени тихоокеанского побережья США в понедельник (02:00 мск вторника). По его словам, неисправность была устранена в короткие сроки.

Компания Tesla была основана в 2003 году Илоном Маском. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.