Veon планирует укреплять позиции на рынке России за счет новых продуктов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Телекоммуникационный холдинг Veon (владеет "Вымпелкомом", предоставляющим услуги под брендом "Билайн") намерен укреплять позиции на российском рынке за счет новых продуктов, в частности с активным использованием big data и искусственного интеллекта. Презентация обновленной стратегии холдинга прошла на видеоконференции Capital Markets Day в Лондоне.

В целом Veon прогнозирует развитие по трем направлениям: предоставление фундаментальных услуг мобильной и фиксированной связи, развитие портфеля "новых услуг", построенных вокруг цифровых технологий с активным участием big data и искусственного интеллекта, а также планирование будущих активов, построенных на ноу-хау и технологиях.

По словам директора по стратегии Veon Алекса Казбеги, долгосрочная цель холдинга заключается в том, чтобы предоставлять клиентам персонализированные услуги. "Наше видение заключается в том, чтобы стать неким цифровым консьержем - парнем, который решает задачи, который индивидуально открывает ресурсы, в том числе для решения бизнес-вопросов", - сказал он.

Операционный директор холдинга Кьелл Мортен Джонсен на презентации сделал особый акцент на рынке РФ. "Большая страна, большой потенциал, большие возможности, страна с экономическим ростом <...>. Самые дешевые безлимитные тарифы в мире", - перечислил он.

По его словам, одной из возможностей укрепить позиции на рынке РФ будет запуск новых продуктов. В качестве хорошего примера топ-менеджер привел внедрение в РФ "Билайн ТВ", использующего big data. Этот продукт имеет 1,5 млн пользователей в месяц, и Veon готовится вывести его на рынки Казахстана и Узбекистана.

Также акценты будут сделаны на качестве предоставления услуг. Холдинг намерен фокусироваться на оптимизации мобильной сети и ее уплотнении, заниматься развитием сети как для текущих, так и для будущих нужд, сосредоточить инвестиции в ключевых городах. Кроме того, планируется повышать качество продаж сим-карт по разным каналам, ускорять онлайн-продажи связи, взаимодействовать с производителями смартфонов, чтобы проводить постоянные кампании, нацеленные на выстраивание долгосрочных отношений с клиентами.

Улучшение прогнозов

Во вторник утром холдинг объявил о новой дивидендной политике: с 2020 года Veon планирует направлять на дивиденды 50% свободного денежного потока после получения лицензий. При этом выплата дивидендов остается предметом рассмотрения совета директоров Veon в разрезе среднесрочных инвестиционных возможностей и структуры капитала группы, отмечает компания. Также ранее CEO Veon Урсула Бернс заявила, что холдинг демонстрирует хорошие результаты по сравнению с целевыми показателями, заложенными на этот финансовый год, поэтому было принято решение о повышении прогноз EBITDA на 2019 финансовый год "с нижнего (low-single digit - от 1% до 3%) до среднего уровня (mid-single digit, 4-7%). Предыдущие прогнозы роста выручки и свободного денежного потока остаются неизменными.

Свободный денежный поток, по прогнозам Veon, в 2019 году составит порядка $1 млрд. Холдинг подтвердил прогноз по росту выручки в пределах 1-3%.

Во втором квартале 2019 года выручка Veon по МСФО снизилась на 0,4% и составила $2,26 млрд. Показатель EBITDA компании за квартал вырос на 16,1%, до $994 млн.

По итогам первого полугодия выручка Veon сократилась на 3%, до $4,39 млрд, при этом EBITDA выросла на 34% и достигла $2,29.

Veon владеет активами в России, на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане и Бангладеш. Крупнейшие акционеры Veon - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (14,6%).