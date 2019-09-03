WP: в США вскоре начнут антимонопольное расследование в отношении Google

ТАСС, 3 сентября. Генеральные прокуроры США готовятся на следующей неделе объявить о начале расследования в отношении компании Google по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на три источника.

По их данным, расследование будет начато по запросу более чем половины генпрокуроров штатов США, и объявят они о нем в понедельник на будущей неделе.

Как отмечает газета, пока не ясно, начнется ли соответствующее разбирательство и в отношении других крупных технологических компаний, таких как Amazon и Facebook, по поводу которых у властей США также есть опасения в сфере антимонопольного регулирования.

В июле стало известно о том, что власти Соединенных Штатов готовятся начать масштабное расследование в отношении трех указанных компаний и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе расследования будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая возьмет под надзор Amazon и Facebook, и министерством юстиции, которое займется Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США.

Как информировала в августе газета The Wall Street Journal, группа прокуроров провела в июле встречу с представителями министерства юстиции, на которой обсуждались возможные нарушения крупными корпорациями, после чего было принято решение о проведении антимонопольного расследования.