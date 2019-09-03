Северная Осетия намерена привлечь европейские компании к выращиванию кукурузы в регионе

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии ведут переговоры с австрийскими и венгерскими компаниями о создании в республике семеноводческих участков по выращиванию кукурузы, сообщил ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства республики Казбек Марзоев.

"Я недавно был с делегацией семенной компании "Пионер" в Вене и Будапеште. Посещал там семенные заводы, калибровочные, где мы ведем переговоры о том, чтобы семеноводческие участки они размещали в республике", - сказал Марзоев.

Кукуруза является одной из ключевых культур для Северной Осетии. Объемы ее производства в республике превышают ее урожай в других регионах Северного Кавказа. С республикой уже сотрудничают французские предприятия. Активно экспортируют осетинскую кукурузу все соседние государства - Армения, Грузия и Азербайджан.