На Ставрополье в 2019 году вдвое увеличены расходы на аграрную науку

ПЯТИГОРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья увеличили финансирование развития аграрной науки в этом году в два раза до 160 млн рублей, сообщило журналистам во вторник управление по информполитике правительства края.

"Более 160 млн рублей в бюджете Ставропольского края предусмотрено на развитие аграрной науки в 2019 году. Это вдвое больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

По данным управления, в настоящее время ведутся масштабные научные разработки по развитию в крае экспортного потенциала сельхозпродукции. Отдельное внимание уделяется научным исследованиям в области мелиорации.

"Вместе с тем ученые аграрного направления края активно участвуют в федеральных научно-технических программах развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы по следующим направлениям: технологии производства высококачественных кормов, сырья и продовольствия; методы контроля качества сельскохозяйственной продукции; экспертиза генетического материала; отечественные конкурентоспособные технологии в растениеводстве и племенном животноводстве. Так, в 2018 году были разработаны рекомендации по усовершенствованию технологий возделывания сельскохозяйственных культур, обеспечивающих рост урожайности и снижение себестоимости продукции", - отмечается в сообщении.

Кроме того, разработаны технологии выращивания зерна озимой пшеницы свободного от микотоксинов и рекомендации по внедрению инновационных технологий выращивания молодняка крупного рогатого скота для получения высококачественной говядины.

"Исследования ставропольских ученых будут поддерживаться и впредь, поскольку без инновационных решений невозможно достичь высоких показателей. Наука определяет потенциал развития агропромышленного комплекса, ведь перед отраслью страны стоит задача практически удвоения экспорта продукции. Если МГИМО является флагманом в дипломатической сфере, то Ставропольский государственный аграрный университет - лучший вуз в агропромышленном комплексе. Наличие в стране мощных образовательно-научных платформ - это залог выпуска высококвалифицированных кадров", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимира Ситникова.