На Ставрополье до конца года запустят две очереди солнечной электростанции

ПЯТИГОРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Старомарьевская солнечная электростанция в Ставропольском крае к середине 2020 года будет состоять из семи очередей. В этом году планируется запустить две очереди, сообщила пресс-служба Министерства энергетики, промышленности и связи региона.

"Старомарьевская солнечная электростанция будет состоять из семи очередей. Иначе говоря, это семь небольших солнечных электростанций, соединенных в единую систему. Сейчас в эксплуатацию введена третья очередь мощностью 12,5 МВт, мощность четвертой также составит 12,5 МВт. Дальше будут вводится объекты на 25, 10 и 15 МВт", - сообщил глава краевого Минпрома Виталий Хоценко, слова которого приводятся в сообщении.

Ведомство отмечает, что проект будет полностью завершен к середине следующего года. На данный момент суммарная энергетическая мощность солнечной электростанции "Старомарьевская" в Грачевском районе составляет 37,5 МВт. Отведенная под строительство площадь земельных участков - 280 гектаров, что сопоставимо с площадью 400 футбольных полей. Общий объем инвестиций в строительство уже превысил 7,6 млрд рублей.

Первая очередь проекта в Грачевском районе введена в эксплуатацию в июне 2019 года. Она рассчитана на мощность 12,5 МВт, площадь участка превышает 69 тыс. кв. м, на нем расположено 43,7 тыс. фотоэлектрических модулей. Общий объем инвестиций в создание первой очереди составляет более 1,5 млрд рублей.

Инициатором строительства солнечной электростанции стала компания "Солар Системс" - дочернее предприятие китайской Amur Sirius Power Equipment Co., созданное для развития в России солнечной энергетики. В ближайшие три года запланировано строительство солнечных парков также в Волгоградской области, Астраханской области, Калмыкии и Башкортостане.