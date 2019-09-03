На Ставрополье создадут научно-образовательный центр мирового уровня

ПЯТИГОРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Ставропольский край намерен создать научно-образовательный центр мирового уровня "Агробиотехнологический кластер СКФО", сообщило журналистам во вторник управление по информполитике правительства региона.

"Ставрополье планирует подать заявку на создание научно-образовательного центра мирового уровня "Агробиотехнологический кластер СКФО". В его структуре предусматривается деятельность ряда научно-исследовательских учреждений, вузов и бизнеса", - говорится в сообщении.

По данным управления, в частности, в структуру войдут Ставропольский государственный аграрный университет, Северо-Кавказский федеральный университет, Ставропольский государственный медицинский университет, Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр, а также 26 научных организаций ЮФО и СКФО, более 50 бизнес-партнеров юга России.

Сообщается, что в настоящее время в крае ведутся масштабные научные разработки по развитию на Ставрополье экспортного потенциала сельхозпродукции. Отдельное внимание уделяется научным исследованиям в области мелиорации.