Fitch повысило долгосрочный рейтинг Аргентины с "ограниченного дефолта" до "CC"

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Аргентины в иностранной и национальной валютах с уровня "ограниченный дефолт" до "CC". Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении агентства.

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В нем отмечается, что Fitch повысило рейтинг после того, как Аргентина "30 августа осуществила платежи по краткосрочным долговым обязательствам согласно условиям, обозначенным в президентском указе".

В то же время агентство отметило, что присвоило уровень "CC", поскольку считает "дальнейший дефолт или реструктуризацию долга в каком-то виде вероятными".

Fitch понизило рейтинг Аргентины до "ограниченного дефолта" после того, как 28 августа министр финансов Аргентины Эрнан Лакунса сообщил, что правительство приняло решение начать переговоры с МВФ о перепрофилировании долга, а также отложить сроки выплаты по краткосрочным облигациям для юридических лиц.

В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты президент Аргентины Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. В июне фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд по кредитному механизму stand-by. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, которые были направлены на снижение инфляции и дефицита бюджета. К настоящему моменту организация перевела Аргентине $44,1 млрд.

Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших 11 августа праймериз, на которых победил оппозиционный левоцентристский кандидат в президенты Альберто Фернандес. После оглашения результатов волеизъявления курс песо по отношению к доллару резко упал, а основной аргентинский биржевой индекс Merval обвалился на 38%. На этом фоне 16 августа Fitch понизило суверенный рейтинг Аргентины с уровня "B" до "CCC", S&P - с "B" до "B-".