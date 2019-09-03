Инвестпроекты регионов Дальнего Востока представят в зоне презентаций на ВЭФ

ТАСС, 4 сентября. Регионы Дальневосточного федерального округа представят инвестиционные проекты в презентационной зоне на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщили ТАСС организаторы.

"В центре внимания - инвестиционный потенциал, ключевые проекты и новые инициативы, а также истории успехов, воплощенные в жизнь при участии российских и иностранных инвесторов. В работе зоны презентаций участвуют Камчатский, Забайкальский, Хабаровский и Приморский края, Чукотский автономный округ, Амурская, Иркутская и Магаданская области, Республики Саха (Якутия) и Бурятия, а также Еврейская автономная область", - сказал собеседник агентства.

В зоне презентаций посетителей форума ждет несколько церемоний. "Среди них - открытие международного турнира по Го на Кубок V юбилейного ВЭФ и открытие II Российско-корейского форума межрегионального сотрудничества. Также в презентационной зоне форума пройдет сессия "Сопровождение инвестиционных проектов: от идеи до ввода в эксплуатацию" и презентация конкурса лучших инициатив "Дальневосточный гектар", - уточнили организаторы.

Планируется, что Магаданская область презентует проекты развития объектов медной промышленности и минерально-сырьевой базы в регионе. Якутия представит документы по строительству автодорожного моста через Лену в районе Якутска, круглогодичного детского центра отдыха "Полярная звезда", модернизации и развития мощностей по созданию современного речного флота.

Проект строительства грузопассажирской канатной дороги через Анадырский лиман презентует Чукотка. Амурская область привезет на форум проекты трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ, реконструкции международного аэропорта Благовещенска. Бурятия представит на форуме проекты производств самолета "Байкал", изделий из нефрита и тест-маркеров для диагностики инсульта.

Проекты, подготовленные Еврейской автономной областью, будут касаться развития санаторно-курортного комплекса "Кульдур" и строительства завода по производству керамического кирпича и термоблоков. В списке проектов Камчатского края - строительство терминала по перевалке сжиженного природного газа и парка "Три вулкана".

Экономический форум

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.