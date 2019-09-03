ЦБ сообщил о новых способах кражи денег у россиян

Почта, sms, телефон, а теперь и онлайн-календари. Как мошенники добираются до жертв?

"Мы фиксируем растущую волну хищений с помощью захвата аккаунтов в социальных сетях. Злоумышленник получает доступ к вашей странице и начинает публиковать посты, писать сообщения от вашего имени, например, с просьбой о помощи", - сказал он интервью газете "Известия".

Комментируя новые способы хищений, Сычев отметил, что сейчас регистрируют случаи, когда "злоумышленник имитирует голос знакомого своей жертвы", однако, по его словам, пока это "большая редкость": такой способ стоит дорого, и мошеннику необходимо понимать, кому именно звонит. "Если это и будет развиваться, то не против обычных граждан, а против собственников крупных компаний и в целом юридических лиц. Выход должен быть значительным, хищения нескольких сотен тысяч рублей не окупают такую операцию", - отметил он.

По данным ЦБ, порядка 97% преступлений совершаются с помощью методов социальной инженерии - введения мошенниками пользователя в заблуждение, чтобы он самостоятельно предоставил преступнику доступ к средствам - своим собственным или банка.