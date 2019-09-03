Мантуров: регистрация центра разработки российско-китайского лайнера ожидается в сентябре

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Регистрация инженерного центра по разработке российско-китайского самолета CR929 в РФ может состояться в сентябре после соответствующего решения с китайской стороны. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью изданию "Ведомости", опубликованном в среду.

"В сентябре мы ожидаем от китайской стороны положительного решения в отношении регистрации в России инженерного центра и наделения его полномочиями разработчика самолета CR929", - цитирует Мантурова издание.

Мантуров напомнил, что в ходе авиасалона МАКС-2019, прошедшего на прошлой неделе, состоялось заседание подкомиссии по сотрудничеству стран в сфере промышленности, одним из ключевых вопросов которого стало создание самолета CR929. Министр подчеркнул, что российская сторона выступила за разделение полномочий при реализации проекта между разработкой и производством лайнера.

Проект создания российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера реализуется с 2014 года. Самолет разрабатывается совместным предприятием Объединенной авиастроительной корпорации и китайской Сomac - компанией Craic. Российская сторона отвечает за консоли крыла, центроплан и механизацию крыла, китайская - за фюзеляж, обтекатель и горизонтальное и вертикальное оперение.

Базовая версия CR929-600 сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тыс. км. Семейство самолетов будет состоять также из модификации с удлиненным (CR929-700) и укороченным (CR929-500) фюзеляжем.