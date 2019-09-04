"Новатэк" и "Совкомфлот" создают СП для проводки судов с будущих СПГ-проектов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" и "Совкомфлот" подписали соглашение о создании совместного предприятия "Современный арктический морской транспорт" для обеспечения круглогодичной проводки судов со сжиженным природным газом с "Арктик СПГ - 2" и других будущих СПГ-проектов "Новатэка".

"Эта компания даст нам возможность более экономически целесообразно эксплуатировать флот. Более четверти себестоимости СПГ занимают транспортные затраты", - отметил глава "Новатэка" Леонид Михельсон на церемонии подписания, которая состоялась в среду на на территории "Морского государственного университета".

СП будет судовладельцем, оператором флота, а также займется привлечением финансирования. Оно также закажет 17 танкеров ледового класса Arc-7 на судоверфи "Звезда" и будет следить за их строительством. Ввод их в эксплуатацию запланирован на 2023-2026 годы. Суда будут эксплуатироваться под российским флагом.

Средства для строительства будут привлечены при поддержке ВЭБ.РФ. СП планируется зарегистрировать во Владивостоке.

"Это предприятие открыто для привлечения в него профессиональных инвесторов, участников на обычной коммерческой основе. У нас нет задачи создавать какие-то закрытые системы", - отметил глава "Совкомфлота" Сергей Франк, отвечая на вопрос о возможности привлечения новых партнеров в СП.

Михельсон же уточнил, что речь может идти о партнерах проектов "Новатэка".

По его словам, другое СП "Новатэка", "Совкомфлота", китайских Cosco Shipping и Фонда Шелкового пути - ООО "Морской арктический транспорт" - будет более глобальным. Оно, в отличие от нового, сосредоточено на доставке СПГ до конечного потребителя. Деятельность "Современного арктического морского транспорта" будет же ориентировано на обеспечении поставок СПГ до перевалочных пунктов на Камчатке и в Мурманске.

ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.