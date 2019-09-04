"Русгидро" планирует ввести в промышленную эксплуатацию Нижне-Бурейскую ГЭС 7 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" планирует ввести в промышленную эксплуатацию Нижне-Бурейскую ГЭС в Амурской области 7 сентября. Об этом сообщил журналистам глава "Русгидро" Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Она готова, у нас все есть. Кроме тарифа, но документы сданы, они должны быть в ближайшие месяцы получены. Ничего нас не держит уже. Введем 7 [сентября], надеемся", - сказал он.

Нижне-Бурейская ГЭС в Амурской области - вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Помимо выработки электроэнергии, ГЭС выполняет роль контррегулятора, выравнивая неравномерные в течение суток расходы воды через крупнейшую на Дальнем Востоке Бурейскую ГЭС. Проектная мощность станции - 320 МВт (четыре гидроагрегата), среднегодовая проектная выработка электроэнергии - 1 670 млн кВт/ч.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.