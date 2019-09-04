Разработка техзадания на сверхзвуковой самолет намечена на 2020-2022 годы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Разработка технического задания на демонстратор сверхзвукового пассажирского самолета, его создание и проведение исследований намечены на 2020-2022 годы. Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил в интервью изданию "Ведомости", опубликованном в среду.

"Следующим этапом (в 2020-2022 годы) предварительно должна стать разработка технического задания на демонстратор сверхзвукового пассажирского самолета, создание демонстратора и проведение с его помощью натурных исследований", - цитирует его издание.

Мантуров отметил, что разработка демонстратора является следующим этапом после проведения исследований, касающихся аэродинамических, летно-технических и экологических характеристик лайнера, проводимых Центральным аэрогидродинамическим институтом и шестью научными центрами с 2017 года.

По словам министра, эскизно-техническое и рабочее проектирование самолета может начаться в 2022-2026 годах. "Этими работами будет заниматься ОАК [Объединенная авиастроительная корпорация] с привлечением входящих в ее структуру конструкторских бюро и институтов авиационной промышленности", - пояснил он.

Министр добавил, что создаваемый самолет должен быть компактным и вмещать 16-19 человек. При этом его скорость должна достигать 2-3 тыс. км/ч, так как создавать лайнер на 1500 км/ч не имеет смысла, поскольку современные коммерческие самолеты могут достигать скорости в 900 км/ч. При этом Мантуров отметил, что разрабатываемый самолет будет значительно дороже, так как современные технологии не позволяют создать сверхзвуковой самолет по цене дозвукового.

Отвечая на вопрос о создании сверхзвукового самолета на базе стратегического бомбардировщика Ту-160, глава Минпромторга уточнил, что это не представляется возможным. "Во-первых, двигатели НК-32 не подходят по размеру для самолета, исследования по которому ведутся. И наконец, Ту-160 - это огромная машина, с учетом стоящих задач такая не нужна", - приводит его слова издание.