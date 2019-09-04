"Русгидро" подготовит проекты четырех станций в ДФО по программе модернизации

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" в середине следующего года завершит проектирование четырех тепловых электростанций на Дальнем Востоке, включенных в программу модернизации энергомощностей. Об этом сообщил журналистам глава "Русгидро" Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Проектирование закончится в середине следующего года", - сказал он.

По предварительным оценкам, реконструкция и строительство четырех станций на Дальнем Востоке потребуют 171 млрд рублей, но это сумма будет уточняться. "Как спроектируем, так будет правильная оценка. 171 [млрд руб.] - это все предварительные оценки. Проекты нужны", - пояснил Шульгинов.

В утвержденный правительством перечень электростанций "Русгидро", включенных в программу модернизации, вошли Хабаровская ТЭЦ-4, вторая очередь Якутской ГРЭС-2, Владивостокская ТЭЦ-2 и Артемовская ТЭЦ-2 в Приморье. Согласно распоряжению правительства, работы в рамках программы модернизации на первых трех объектах должны быть завершены до 31 декабря 2025 года, а на Артемовской ТЭЦ-2 - до 31 декабря 2026 года.

В конце января правительство РФ одобрило подготовленную Минэнерго программу модернизации тепловых мощностей, устанавливающую правила привлечения инвестиций в реконструкцию изношенного оборудования на станциях. Программа модернизации теплоэлектростанций рассчитана на 10 лет - с 2022 по 2031 год. В рамках программы планируется модернизировать объекты мощностью 39 ГВт в европейской части России и на Урале (первая ценовая зона), а также в Сибири (вторая ценовая зона), а станции еще на 2 ГВт предполагается модернизировать или построить в неценовых зонах, к которым относятся регионы Дальнего Востока, Архангельская и Калининградская области, Республика Коми.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.