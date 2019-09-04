ВЭБ.РФ планирует раз в четыре месяца проводить роуд-шоу проектов из РФ в Китае

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Команда ВЭБ.РФ планирует раз в четыре месяца проводить рабочие поездки в Китай для представления российских проектов и поиска инвесторов, сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума первый зампредседателя ВЭБ.РФ - член правления Николай Цехомский.

В конце августа корпорация провела в Пекине роуд-шоу крупнейших российских инвестпроектов для потенциальных бизнес-партнеров.

"Я думаю, что раз в четыре месяца мы планируем выезжать с такой бизнес-миссией. Причем хорошо, что мы берем наших инициаторов с собой, им тоже [даем] возможность пообщаться", - сказал он, допустив, что следующая поездка команды ВЭБ.РФ состоится до конца 2019 года.

По словам Цехомского, основная цель таких встреч заключается в оценке интереса китайских партнеров и привлечении инвестиций. "В этом смысле, мне кажется, у нас получилось. Мы достаточно большое количество контактов набрали. Интерес оценили", - добавил он.

При этом зампредседателя ВЭБ.РФ отметил, что говорить о конкретных договоренностях пока рано. "Мы не финальные сделки под закрытие туда везли, потому что надо было проверить интерес, поэтому мы несли туда сделки, которые на предварительном этапе находятся, то есть не утвержденные даже ВЭБом. Идет процесс структурирования, поиска партнеров", - уточнил Цехомский.

Ранее сообщалось, что ВЭБ представил в Пекине проекты, которые касаются магистральной и портовой инфраструктуры, а также лесохимической промышленности.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.