Порядка 10 проектов находятся на рассмотрении ВЭБ.РФ в рамках проектной фабрики

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ рассматривает возможность выделения средств порядка 10 проектам в рамках Фабрики проектного финансирования, сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума первый зампредседателя ВЭБ.РФ - член правления Николай Цехомский.

"Мы сейчас утвердили семь проектов, они постепенно начинают финансироваться. Достаточно большой объем. Я думаю, что на рассмотрении примерно столько же, может даже больше. Вопрос - с какой скоростью они будут входить в проектную мощность", - сказал он.

Фабрика проектного финансирования - совместный проект Минэкономразвития и госкорпорации ВЭБ.РФ, который предусматривает финансирование проектов с помощью синдикации по принципу "80 на 20", где 20% - собственные средства инициатора проекта, 80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.

Сейчас в рамках этого проекта с ВЭБ сотрудничают 18 банков. С момента его запуска набсовет ВЭБ.РФ одобрил участие госкорпорации в финансировании проектов общей стоимостью более 500 млрд рублей.