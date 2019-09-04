"Русгидро" до конца года планирует завершить обмен активами со структурами Мельниченко

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" планирует в этом году завершить сделку по обмену активами со структурами Андрея Мельниченко на Дальнем Востоке. Об этом сообщил журналистам глава "Русгидро" Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Документы по сделке еще готовятся, они будут вынесены на совет директоров, - сказал он. - Мы стараемся завершить ее в этом году".

Ранее Шульгинов подтвердил журналистам, что "Русгидро" ведет переговоры со структурами Мельниченко об обмене активами на Дальнем Востоке. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что "Русгидро" и структуры Мельниченко ведут переговоры о покупке крупнейшей на Дальнем Востоке Приморской ГРЭС и Лучегорском угольном разрезе. По данным издания, сделка возможна в рамках обсуждаемого сейчас обмена активов между Мельниченко и "Русгидро" в их совместной Дальневосточной энергетической компании (ДЭК).

ДЭК владеет ДГК и "Дальневосточной распредсетевой компанией" (ДРСК). Основным акционером компании с долей 52,07% является "Русгидро", 41,48% акций принадлежит структурам Андрея Мельниченко.