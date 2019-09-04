Соглашения, презентации и вакцинация. Как будут работать стенды в первый день ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Насыщенная программа ждет стенды регионов, компаний и органов власти, которые представлены на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Как рассказали ТАСС представители стендов, почти на каждом из них в среду - первый рабочий день форума - запланированы подписания соглашений, презентации или открытия каких-либо собственных мероприятий.

"Сегодня у нас собственно открытие стенда и презентация научно-образовательного центра мирового уровня "Кузбасс", - рассказал ТАСС представитель пресс-службы правительства Кемеровской области Андрей Доронгов. - Кемеровская область стала одним из небольшого числа регионов, где будет реализован проект этого научно-образовательного центра. Об этом на стенде сегодня расскажет губернатор области [Сергей Цивилев]. Также сегодня у нас запланировано пять подписаний различных соглашений, еще четыре - завтра".

В среду в городе ожидается комфортная погода с переменной облачностью, на протяжении всего дня будет около 20 градусов тепла, сообщается на погодном сайте ВЭФ. Рано утром сотрудники стендов готовятся к работе: раскладывают буклеты, проверяют графики мероприятий и настраивают кофемашины. Некоторые собираются торжественно открыть свою площадку.

Несмотря на раннее утро, на стенде "Российских железных дорог" уже рабочая обстановка. Здесь за день планируется подписать сразу 14 соглашений - с 11:00 (04:00 мск) и до самого вечера.

Роспотребнадзор в среду готов открыть осеннюю кампанию по вакцинации против гриппа. "Анна Попова - главный санитарный врач РФ - сегодня будет открывать сезон вакцинации против гриппа. У нас будет работать бригада медиков, так что можно прийти и сделать прививку. Также у нас сегодня серия подписаний соглашений о продолжении сотрудничества с Монголией и Российско-Вьетнамским тропическим научно-исследовательским и технологическим центром", - рассказала ТАСС заместитель начальника управления эпидемиологического надзора ведомства Юлия Демина.

Помимо подписаний соглашений, на некоторых стендах презентуют свои проекты партнеры участников форума. На стенде Сбербанка представитель компании Vision Labs Юрий Лапшин рассказывает о внедряемой системе распознавания лиц и связанным с этим аналитическим программным обеспечением. "Так, например, с помощью нашей системы можно быстро проанализировать, сколько людей прошло на фильм в кинотеатре, сколько из них женщин и мужчин, какой возраст и так далее. И если, скажем, пришло на сеанс про Бонда много бородатых мужчин, то можно показать им рекламу автомобиля, на котором они смогут оттуда уже уехать, а если камер наблюдения будет больше, то можно проследить и маршрут покупателя в торговом центре", - пояснил ТАСС представитель Vision Labs.

ВЭФ-2019

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.