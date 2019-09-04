Минприроды РФ поддерживает идею предоставления льгот компаниям для разработки Арктики

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минприроды России согласно с позицией "Роснефти", которая попросила льготы для проекта с "Нефтегазхолдингом" в Арктике. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что "Роснефть" настаивает на льготах для проекта с "Нефтегазхолдингом" в Арктике - "Восток Ойл", угрожая срывом планов загрузки Севморпути. Минфин, в свою очередь, по данным издания, призвал заморозить все решения по льготам в Арктике до инвентаризации проектов, то есть на неопределенный срок.

"Что касается льгот, моя позиция как бывшего руководителя арктической территории - мы никогда бы не получили реализацию таких проектов, как "Ямал СПГ" и открытие порта Сабетта без определенного льготного режима для компаний. А в то время и стоимость барреля нефти, и цена газа была совершенно другой. Тем не менее мы на это шли", - сказал Кобылкин. "На сегодняшний день тяжело с Игорем Ивановичем [Сечиным] не согласиться, потому что вкладывать в арктическую зону на сегодня очень дорого. Естественно, на каком-то этапе, на старте неплохо помочь компаниям", - добавил министр.

При этом, комментируя позицию Минфина, министр добавил, что "каждый работает в своем направлении".

"Естественно, целевые показатели Минфина отличаются от целевых показателей той же "Роснефти" и других наших ведомств и министерств. Каждый работает в своем направлении", - подчеркнул Кобылкин.

Предложение о заморозке льгот в Арктике

Ранее Минфин предложил ввести мораторий на предоставление компаниям льгот на разработку новых нефтегазовых месторождений в Арктике до завершения оценки имеющихся запасов углеводородов. Сейчас в России действует мораторий на предоставления новых льгот нефтяникам, который рассчитан до конца текущего года.

При этом в апреле 2019 года Минвостокразвития представило законопроект, предусматривающий дополнительные льготы на разработку арктических месторождений. Документ находится на рассмотрении правительства. Глава Минэнерго Александр Новак поддержал инициативу.

Газета "Коммерсант" в июле сообщала, что глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме президенту РФ Владимиру Путину рассказал о новом нефтегазовом проекте "Восток Ойл", который должен объединить месторождения госкомпании (Лодочное, Тагульское и Ванкорское) с месторождением "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова (Пайяхское). На реализацию проекта нужны льготы в 2,6 трлн рублей, взамен компании готовы вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций.