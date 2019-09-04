Минприроды в целом не против допуска частных компаний к арктическому шельфу

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минприроды России в целом поддерживает идею допуска частных компаний к освоению арктического шельфа, однако в данный момент сложно оценить, насколько это интересно им при нынешних ценах на нефть. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

"К развитию той или иной территории надо подходить с пониманием, есть ли в этом целесообразность или нет. На сегодняшний день мы точно понимаем, что арктическая зона на территории Российской Федерации очень мало изучена. Конечно, хотелось бы ее изучить более детально. Таких вложений на сегодня государство не может себе позволить, это очень дорого. Все, о чем мы говорим в Арктике, очень дорого. Может быть, целесообразно как можно шире открыть эти ворота для тех, кто хотел бы в этом поучаствовать. Во всяком случае, мы ничем здесь не рискуем", - сказал Кобылкин.

При этом он добавил, что "Газпром" и "Роснефть", допущенные в настоящий момент к шельфу и разрабатывающие крупнейшие месторождения, выполняют все взятые на себя обязательства.

"Речь идет о нераспределенном фонде [о доступе частных и иностранных инвесторов к нераспределенному фонду недр арктической территории], о малоизученной территории. И конечно, если вдруг такие инвесторы появятся, это было бы неплохо. На сегодняшний день я знаю, что "Лукойл" проявлял интерес, когда баррель был гораздо выше, чем сейчас. Как они сегодня на это отреагируют, мне тяжело судить", - добавил собеседник агентства.

Свою официальную позицию, отметил Кобылкин, министерство сформирует в ближайшее время.

"В любом случае правила игры мы сложим. Поручение же - проработать вопрос, мы, безусловно, выскажем свое мнение. Но в целом чем глубже мы изучим территорию, тем лучше", - добавил министр.

Поручение вице-премьеров

Ранее по итогам совещания у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева было дано поручение внести законопроекты, расширяющие доступ частных инвесторов к разработке арктического шельфа.

Согласно поручению, законопроект по расширению допуска частных инвесторов для разработки шельфа Арктики должен предусматривать "расширение круга лиц, которым может быть предоставлено право пользования недрами, содержащими запасы и ресурсы углеводородного сырья, расположенными на континентальном шельфе Арктической зоны РФ". При этом поручено проработать вопрос о наделении "специальной государственной компании функциями по координации работы таких недропользователей".

По закону только подконтрольные государству компании (в которых государству принадлежит не менее 50%), имеющие как минимум пятилетний опыт работы на шельфе, могут претендовать на разработку недр российского шельфа Арктики. С 2016 года на выдачу новых лицензий на шельфовые месторождения действует мораторий, и сейчас к шельфу допущены только "Газпром" и "Роснефть".

Трутнев оценивал ресурсы шельфа Арктики в 17 млрд тонн жидких углеводородов и 85 трлн куб. м газа. При этом степень геологической изученности Арктики в целом и шельфа в частности остается крайне низкой, подчеркивал он.