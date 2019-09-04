Дальневосточный фонд высоких технологий доведет портфель проектов до 1 млрд руб. к 2020 г.

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный фонд высоких технологий планирует до конца года довести свой инвестиционный портфель до 1 млрд рублей, вложив средства в развитие альтернативной энергетики, робототехники и технологий хранения энергии. Об этом сообщил гендиректор фонда Руслан Саркисов на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы уже проинвестировали в три проекта около 400 млн рублей. До конца года планируем расширить свой портфель до пяти-шести компаний с общим объемом до 1 млрд рублей. Туда войдут компании по альтернативной энергетике, что является необходимостью для Дальнего Востока, робототехнике и в сфере хранения энергии", - сказал Саркисов.

Ранее фонд вложил 190 млн рублей в компанию "Мультикубик", разрабатывающую современные портативные проекторы под маркой Cinemood, и выделил 175 млн рублей двум дальневосточным компаниям - сервису облачной телефонии Hotlead и разработчику IT-решений в сфере промышленной безопасности и охраны труда Visitech.

"Объем фонда на текущий момент - 5 млрд рублей. И наша задача - на Дальний Восток их проинвестировать в ближайшие три года", - добавил глава фонда.

Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока (входит в ВЭБ.РФ), "Роснано" и РВК по поручению президента РФ Владимира Путина. Фонд инвестирует в интеллектуальное ПО и промышленный интернет вещей, альтернативную энергетику и хранение энергии, робототехнику, биотехнологии, IT и облачные решения для бизнеса.

О ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.