Кобылкин: Росгеологии нужно развивать частные инвестиции и не просить увеличения бюджета

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Росгеология должна сконцентрироваться на расширении собственного портфеля частных контрактов, а не просить увеличения бюджетного финансирования геологических работ в Арктике, которые выполняет сам холдинг, считает министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

"Мне хотелось бы, чтобы Росгеология больше ориентировалась не только на государственные деньги, а на рынок. Мне хотелось бы, чтобы эта компания была конкурентоспособна в мире, и в том числе, на российском рынке", - сказал Кобылкин в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

На уточняющий вопрос, стоит ли холдингу ориентироваться на увеличение портфеля частных инвестиций, Кобылкин отметил, что "это было бы правильно".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что правительство обсудит предложение Росгеологии увеличить бюджетное финансирование геологических работ в Арктике, которые выполняет сам холдинг. Минприроды и Росгеологии поручено экономически обосновать эту инициативу до 31 августа. Холдинг предлагает выделить на изучение Арктики около 300 млрд рублей до 2045 года.