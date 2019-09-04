Новая версия самолета L-610 может получить сертификат типа в конце 2023 года

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает получить сертификат типа на современную модификацию самолета L-610 в конце 2023 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью изданию "Ведомости", опубликованном в среду.

"Мы говорим не о запуске производства этого самолета, а о создании нового регионального турбовинтового самолета на базе научно-технического задела программы L-610. Понадобится доработать технический облик с учетом появившихся новых технологий и возросших требований эксплуатантов. На конец 2023 года запланировано получение сертификата типа", - сказал изданию Мантуров.

По его словам, в новом самолете увеличат максимальную взлетную массу и вместимость, дальность и продолжительность полета. При этом планируется сохранить уникальные взлетно-посадочные характеристики лайнера, разработанного в Чехословакии в 1980-е годы.

Мантуров отметил, что проект предусматривает широкую международную кооперацию, где главными партнерами станут Казахстан и Чехия.

На авиасалоне МАКС-2019 якутская авиакомпания "Полярные авиалинии" заказала у Уральского завода гражданской авиации 10 таких самолетов, которые предполагается поставить в 2023-2025 годах. Они призваны стать заменой самолетам Ан-24.