Вьетнам рассчитывает на увеличение товарооборота с Россией до $10 млрд к 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Вьетнам и Россия располагают возможностями нарастить товарооборот до $10 млрд к 2020 году. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел республики То Ань Зунг на сессии клуба "Валдай" "Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнеров" в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как указал замглавы МИД Вьетнама, создание зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом позволило быстро нарастить товарооборот между РФ и республикой. "У обеих сторон есть возможности повысить эффективность всестороннего сотрудничества во всех аспектах и тем самым претворить в жизнь цель увеличения объема товарооборота до $10 млрд к 2020 году", - сказал он.

Объем российского экспорта во Вьетнам в 2018 году составил $2,5 млрд, импорт из Вьетнама достиг $3,6 млрд.

По словам То Ань Зунга, его страна заинтересована в расширении экспорта в РФ сельскохозяйственной продукции, морепродуктов, каучука, текстиля, древесины и изделий из дерева, электроники. Ханой готов импортировать из России железо, сталь, каменный уголь, удобрения и другие сырьевые товары.

Замминистра обратил внимание на перспективы развития инвестиционного сотрудничества, отметив, что Вьетнам намерен привлечь российские инвестиции в те области, в которых у России есть преимущества, включая энергетику, добывающую промышленность, машиностроение, инфраструктуру. "В то же время мы стремимся расширить инвестиции в Россию, особенно в нефтегазовую отрасль, в сферу услуг, торговли и в развитие совместного производства. Кроме того, у обеих сторон есть большой потенциал для развития сотрудничества в новых областях, таких как атомная энергетика и возобновляемые источники энергии, кибербезопасность, фармацевтика", - заметил дипломат.

То Ань Зунг подчеркнул, что для Вьетнама Дальний Восток России является ключевым регионом для сотрудничества в таких сферах, как добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, морской транспорт, туризм. "Вьетнам просит российскую сторону рассмотреть возможность создания механизма сотрудничества между Вьетнамом и Дальним Востоком с привилегиями, который позволит товарам, услугам и рабочей силе беспрепятственно перемещаться в этих регионах", - заявил он.

О ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.