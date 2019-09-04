Осеевский: кабмин осенью может разрешить МФЦ собирать биометрию с граждан

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ осенью может внести изменения в законодательство, благодаря которым отделения многофункциональных центров (МФЦ) смогут начать принимать биометрические данные россиян для использования ими госуслуг. Об этом сообщил президент "Ростелекома" (является оператором Единой биометрической системы (ЕБС) Михаил Осеевский в ходе Восточного экономического форума.

"ЕБС и технология биометрической идентификации - это глобальная технология, которая будет использоваться в самых разных цифровых продуктах и сервисах. Мы начали с работы с банками, но правительством принято решение, и осенью будет внесены изменения в соответствующие законы, в соотвествии с которыми эта система будет использоваться для идентификации при получении государственных услуг", - рассказал Осеевский.

Таким образом, граждане смогут "сдавать свои биометрические данные не только в банках, но и в МФЦ, и получать доступ к порталу госуслуг и другим государственным ресурсам, используя именно такой способ идентификации", добавил Осеевский.

Летом 2018 года российские банки запустили услугу по сбору биометрии клиентов, которая позволит оказывать услуги дистанционно. К 2021 году, по расчетам ЦБ РФ, банки смогут оказывать на базе удаленной биометрической идентификации не только финансовые, но и государственные услуги.

Разработку платформы удаленной биометрической идентификации вели ЦБ и участники ассоциации "Финтех". Технологическую реализацию проекта взял на себя "Ростелеком", который должен обеспечить ее интеграцию с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

ЕСИА уже содержит персональные данные большинства россиян, так или иначе пользующихся государственными услугами. Теперь доступ к ней получат и банки, однако оказывать госуслуги они пока не смогут в силу несоответствия требованиям информационной защиты ФСБ и ФСТЭК.