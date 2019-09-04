Японский банк JBIC изучает вопрос финансирования строительства терминала СПГ на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Государственный Японский банк для экономического сотрудничества (JBIC) изучает вопрос о финансировании проекта по строительству терминала по перевалке и хранению сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке. Об этом глава банка Тадаси Маэда заявил в среду корреспонденту ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы намерены провести встречу с главой "Новатэка" Леонидом Михельсоном, в ходе которой обсудим вопрос строительства терминала СПГ на Камчатке. Мы изучаем вопрос [о финансировании проекта]. Если со стороны японских компаний к нему будет интерес, мы обязательно окажем поддержку", - сказал он.

В 2018 году правительство Камчатского края и Минвостокразвития РФ подписали с ПАО "Новатэк" соглашение о намерениях по строительству терминала по перевалке и хранению сжиженного природного газа на Камчатке в бухте Бечевинская. Инвестиции в проект оцениваются в 69,5 млрд рублей.

Комплексный план его реализации был утвержден распоряжением правительства РФ 14 марта 2019 года. Начать строительство планируется в 2020 году. Предполагается, что терминал войдет в состав ТОР "Камчатка" (для этого потребуется расширение границ ТОР).