Генпрокуратура за три года получила 3,2 тыс. обращений от бизнеса по прямому каналу связи

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ за три года работы прямого канала связи с бизнес-сообществом получила 3,2 тыс. обращений от предпринимателей и инвесторов, сообщила в среду на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) старший прокурор управления ведомства по надзору за соблюдением прав предпринимателей Екатерина Пшенникова.

"За время работы канала поступило 3,2 тыс. обращений предпринимателей и инвесторов с просьбой об оперативном восстановлении их нарушенных прав. В каждом четвертом случае по результатам их рассмотрения приняты меры прокурорского реагирования", - сказала Пшенникова на интерактивной площадке Генпрокуратуры РФ, которая впервые организована в рамках ВЭФ.

При этом, по ее словам, меньше всего таких обращений пришло от предпринимателей в Дальневосточном федеральном округе - всего около 150. "Полагаю, что это свидетельствует об удовлетворительном состоянии инвестиционного климата в этом макрорегионе", - отметила представитель Генпрокуратуры.

Погашение долга перед бизнесом по госконтрактам

Прокуратура за четыре года добилась погашения 133 млрд рублей долгов перед бизнесом по государственным и муниципальным контрактам, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов о защите прав предпринимателей Генпрокуратуры РФ Артем Кононенко.

"За четыре года выполнения поручения главы государства благодаря принятым мерам прокурорского реагирования погашена задолженность перед предпринимателями [по государственным и муниципальным контрактам] в сумме около 133 млрд рублей, в том числе на Дальнем Востоке - порядка 10 млрд рублей", - сказал Кононенко на интерактивной площадке Генпрокуратуры.

В конце мая генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщал, что к этому моменту было погашено 120 млрд рублей задолженности по таким контрактам.

Как отметил Кононенко, только в первом полугодии 2019 года в результате работы прокуроров ликвидированы долги перед бизнесом более чем на 13 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд - в Дальневосточном федеральном округе. "По состоянию на 1 июля установленная прокурорами этого округа сумма задолженности по контрактам по сравнению с декабрем 2018 года сократилась почти вдвое - с 2,4 до 1,3 млрд рублей", - отметил представитель Генпрокуратуры.

Пятый Восточный экономический форум проходит с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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