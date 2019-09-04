Система электронного оформления импортных грузов начала работать в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Систему полностью электронного оформления импортных грузов запустили в Приморском крае. Это позволит сократить срок регистрации контейнеров до четырех суток, сообщила пресс-служба администрации Приморья.

"Полностью электронное оформление интермодальных перевозок импортных грузов (Интертран) через Владивостокский морской торговый порт начато в Приморье. В церемонии отправки пилотного груза по маршруту Йокогама - Владивосток - Москва, оформленного по новой технологии, приняли участие заместитель министра транспорта России Юрий Цветков, первый замгендиректора ОАО "РЖД" Александр Мишарин и врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко. <…> Благодаря Интертрану сокращается общее время оформления документов на 4 суток. Новая технология включает в себя безбумажное оформление до 30 операций", - говорится в сообщении.

Первые тестовые контейнеры, оформленные по новой системе, с автозапчастями и комплектующими прибыли по морю из Японии, затем железнодорожным транспортом их отправили в Московскую область.

Как отмечается, внедрение системы электронного оформления грузов повысит эффективность перевозок. "Проект дает импульс развитию контейнерных перевозок по всему Дальнему Востоку, а, следовательно, и более ускоренному развитию транспортной отрасли региона", - приводятся в сообщении слова Цветкова.