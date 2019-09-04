Четыре региона ДФО намерены сотрудничать в развитии международных круизных программ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Камчатский и Приморский края, Сахалинская область и Чукотский автономный округ в среду заключили соглашение о сотрудничестве для развития международных круизных программ в приморских регионах Дальнего Востока.

"Мы заключили соглашение с тем, чтобы все приморские территории имели возможность использовать круизный туризм для развития внутреннего въездного туризма. Камчатка в том числе. Я надеюсь, что это даст значительный толчок для развития въездного туризма на наших территориях", - сообщил ТАСС губернатор Камчатского края Владимир Илюхин после подписания соглашения.

Он пояснил, что в рамках соглашения стороны намерены помогать друг другу в обмене опытом работы с круизными операторами, судоходными компаниями и организациями, в проведении совместных исследований, семинаров и других мероприятий, а также в разработке и продвижении межрегионального круизного бренда Pacific Russia.

"Та инфраструктура, которая сегодня на Камчатке создана, отвечает требованиям сегодняшнего дня. Но хочется, чтобы она работала более эффективно. Для этого нужно увеличивать количество круизных судозаходов", - отметил Илюхин.

Количество круизных лайнеров, посещающих порт Петропавловска-Камчатского в последние годы неуклонно растет. Так, за первую половину 2019 года в регион прибыли на круизных судах столько же туристов, сколько за весь 2018 год (более 12 тыс. человек с 13 лайнеров). В случае создания условий для обслуживания круизных судов по международным стандартам, по прогнозу краевых властей, количество заходов увеличится больше чем в два раза.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.