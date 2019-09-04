Делегацию Вьетнама на ВЭФ возглавит вице-премьер республики

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Вьетнама Чинь Динь Зунг возглавит делегацию республики на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщил журналистам в среду заместитель министра иностранных дел страны То Ань Зунг.

"В рамках ВЭФ в этом году планируется очень много работы. Главой делегации с вьетнамской стороны будет заместитель премьер-министра. В ходе работы форума планируется подписание меморандума между министерствами строительства Вьетнама и России", - сообщил он.

Кроме того, по его словам, ожидается, что представители авиакомпании VietJet Air и аэропорта Владивостока обсудят заключение договоренности об открытии прямого рейса.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.