Магаданский губернатор на ВЭФ призвал инвесторов вкладывать в добычу меди и угля в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Сергей Носов представил в среду на презентационной площадке Минвостокразвития РФ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) инвестиционный потенциал региона.

"Магаданская область - это кладовая полезных ископаемых, драгоценных металлов. В недрах региона хранится 11% запасов самородного золота в России, золотых запасов у нас на 140 лет, серебра - на 150. В недрах есть и бурый, и каменный уголь, углеводороды, цветные и черные металлы. Уголь и медь - именно в них мы видим потенциал ускоренного роста и развития Магаданской области", - сказал Носов.

По его словам, власти региона делают ставку на диверсификацию экономики, для чего необходимо привлекать инвесторов к освоению добычи цветных и черных металлов. Запасы угля в регионе составляют порядка 43,5 млрд тонн, отметил губернатор.

Также он отметил значительные перспективы области по добыче меди, в том числе на Приохотской и Омолонской перспективных площадях. Приколымская зона имеет прогнозные ресурсы в 12 млн тонн.

В качестве преимуществ области для инвесторов глава региона отметил наличие развитой инфраструктуры, избыток доступной электроэнергии, преференциальный режим территории опережающего развития и небольшие сроки получения лицензий, разрешений и подключения к электросетям.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.