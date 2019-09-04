Кобылкин: Росгеология может выступить госоператором-координатором работ на шельфе Арктики

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Росгеология может выступить в качестве специальной госкомпании с функциями координации работы недропользователей на шельфе Арктики, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

Ранее поручение о наделении одной госкомпании соответствующими функциями было принято по итогам совещания у вице-премьеров РФ Юрия Трутнева и Дмитрия Козака.

"Я думаю, что это (госкомпания с функциями координации работы недропользователей на шельфе - прим. ТАСС) будет уже существующая (компания). Та же Росгеология сегодня способна осуществлять такую функцию государственного контроля за этой работой на шельфе. На мой взгляд, достаточно Росгеологии", - сказал Кобылкин.