"Совкомфлот" может быть приватизирован в 2019-2020 годах

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Приватизация компании "Совкомфлот" состоится либо в 2019 году, либо в следующем году, сообщила журналистам на Восточном экономическом форуме заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко.

"Если не в этом году, то в следующем (планируется осуществить приватизацию компании - прим. ТАСС)", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Государство планирует снизить свою долю в "Совкомфлоте" со 100% до 25% плюс одна акция. Однако приватизация крупнейшей российской судоходной компании неоднократно откладывалась.

Тарасенко отметила, что проект нового плана приватизации госимущества на 2020-2022 гг. уже поступил в Минэкономразвития. "Мы сейчас проводим ряд согласительных мероприятий с федеральными органами исполнительной власти. У нас есть свои предложения, у ФОИВов - свои. Мы сейчас вырабатываем эту позицию и уже с разногласиями будем вноситься в правительство РФ в сентябре", - заключила замминистра.

По ее словам, в новой программе "точно будет определенный перенос из предыдущего прогнозного плана", рассматривается приватизация некоторых энергетических активов и активов в сфере сельского хозяйства. "Глобальных новостей, скорее всего, не будет", - заключила Тарасенко.

Последний план приватизации госимущества был рассчитан на 2017-2019 годы. Он, в частности, предусматривал снижение доли государства в "Алросе" (с 33% до 29%), "Совкомфлоте" (с 100% до 25% плюс одна акция) и ВТБ (с 60,9% до 25% плюс одна акция), а также полный выход РФ из капитала Новороссийского морского торгового порта и Объединенной зерновой компании. Однако эти планы не были реализованы.