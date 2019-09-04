Золотодобытчик Petropavlovsk привлечет в Сбербанке $50 млн на закупку концентрата

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Золотодобывающая компания Petropavlovsk привлечет у Сбербанка России $50 млн на приобретение стороннего концентрата, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума гендиректор компании Павел Масловский.

"Сейчас подписали договор на $50 млн на приобретение стороннего концентрата", - сказал он.

Глава компании уточнил, что поставки золота Сбербанку также вырастут на соответствующую сумму, соглашение представляет собой договор об авансировании поставок.

"Соответственно, как минимум на величину этой предоплаты мы будем поставлять металл в Сбербанк, то есть объемы (поставок), естественно, увеличатся", - отметил Масловский.

К концу 2019 года Petropavlovsk планирует переработать 60 тыс. тонн стороннего концентрата, добавил он.

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Основные активы Petropavlovsk сосредоточены в Амурской области, где работают четыре предприятия горной добычи - "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын".