"Мосстройтранс" до 2028 года вложит 5 млрд рублей в инвестпроекты Забайкалья

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Корпорация "Мосстройтранс" до 2028 года намерена вложить более 5 млрд рублей в инвестиционные проекты на территории Забайкальского края. Соглашение о сотрудничестве подписали глава региона Александр Осипов и президент корпорации Чочуя Мераби, сообщила пресс-служба главы региона.

"Подписано соглашение о взаимном сотрудничестве между правительством Забайкальского края и ООО "Корпорация Мосстройтранс". Документ предполагает вложение более 5 млрд рублей инвестиций в проекты на территории региона, а также направление 300 млн рублей на социальную сферу. <...> Соглашение заключено на срок до конца 2028 года", - говорится в сообщении.

Планируется, что компания обеспечит реализацию в Забайкалье нескольких инвестиционных проектов, в том числе по разработке Кутинского и Урейского месторождений угля. Кроме того, корпорация должна будет улучшать транспортную инфраструктуру, оказывать поддержку социальным проектам.

"К 2022 году благодаря этому будет создано порядка 600 новых рабочих мест. Финансирование проектов предполагает вложение более 5 млрд инвестиций, а поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет края за время действия соглашения превысит 1 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

"Мосстройтранс" - многопрофильная строительная компания. Корпорация участвовала в строительстве участка дублера автодороги Москва - Санкт-Петербург и "Южного потока". С 2012 года работает в условиях Крайнего Севера, занимается строительством транспортной инфраструктуры, подготовкой под бурение вышек в газо- и нефтеперерабатывающей промышленности.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.