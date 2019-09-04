"Большая четверка" операторов будет совместно расчищать частоты под 5G

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Большая четверка" мобильных операторов договорилась о совместной расчистке диапазона частот 3,5-3,8 ГГц для развития сетей 5G в России. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Соглашение, которое договорились подписать МТС и "Вымпелком" по 5G, касается совместной работы по расчистке диапазона 3,5-3,8 ГГц. Говорить о создании инфраструктурного оператора, в том числе на базе нашего СП с "Мегафоном", пока рано, так как для этого в принципе не выделены частоты", - сказал он.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости" сообщал, что отдельные частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, которые выделены под спецсвязь, могут быть переданы для 5G в крупных городах. Диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, по оценкам экспертов, является наиболее перспективным для развития сетей 5G.

Работа над конверсией радиочастотного спектра для расчистки приоритетных частот для создания и развития сетей 5G (3,4-3,8 ГГц и 694-790 МГц) может быть выполнена в 2019-2022 годах. Это следует из проекта дорожной карты по развитию технологий беспроводной связи, подготовленного Национальным центром информатизации (НЦИ, структура Ростеха). За этот период, по расчетам экспертов, эти диапазоны должны быть распределены между операторами связи.

Планы по созданию единого инфраструктурного оператора

В ноябре 2017 года "Ростелеком" и "Мегафон" объявили о планах совместного развития сетей 5G в России, а в январе 2019 года - о создании совместного предприятия. Впервые о необходимости объединить усилия операторов по развитию сетей 5G заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году. Его поддержали руководители "Мегафона", "Вымпелкома" и Tele2.

В интервью ТАСС на полях ПМЭФ-2019 глава "Вымпелкома" Василь Лацанич подтвердил, что оператор не исключает участия в СП "Мегафона" и "Ростелекома" по 5G. По его словам, если заинтересованные в участии в консорциуме операторы договорятся о формах взаимодействия в нем, "Вымпелком" сможет присоединиться к СП.

Со своей стороны президент, председатель правления МТС Алексей Корня заявлял, что в компании пока не видят смысла в присоединении к СП, но готовы обсуждать идею консорциума, который помог бы расчистить необходимые для 5G диапазоны частот.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".

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