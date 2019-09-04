Еврейская АО представила на ВЭФ инвестпроекты на сумму более 22 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Инвестиционный потенциал Еврейской АО на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представлен семью проектами на общую сумму более чем 22 млрд рублей, сообщил ТАСС на полях форума глава региона Александр Левинталь.

"В павильоне Еврейской автономной области, который носит название "Радуга перспектив", представлены семь инвестиционных проектов, реализуемых на территории области, на сумму более 22 млрд рублей", - сказал Левинталь.

В регионе находится крупнейшее в мире месторождение брусита, и один из представленных на ВЭФ проектов связан с освоением Савкинского месторождения брусита в Октябрьском районе. Его разработкой займется "Русское горно-химическое общество", в проект планируется вложить более 10,5 млрд рублей. К 2026 году добывать планируется до 500 тыс. тонн минерала, пояснил Левинталь.

Проекты ГОК и лесопромышленного предприятия

Еще один проект связан с разработкой Тополихинского участка Союзного месторождения графита и строительством горно-обогатительного комбината. Инициатором проекта выступает компания "Дальграфит" (ГК "Магнезит"), а объем вложений оценивается более чем в 5,5 млрд рублей. По словам главы региона, запустить комбинат намерены в 2021 году.

"Также представлен проект второй очереди строительства Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината на базе Сутарского месторождения железной руды на суму свыше 2,3 млрд рублей. Завершить строительство планируется 2021 году. Есть и проект отработки хвостохранилищ, и освоения новых месторождений оловянных руд компании "Ресурсы Малого Хингана" с объемом инвестиций в 3,2 млрд рублей и сроком реализации до 2022 года", - сказал Левинталь.

Кроме того, представлен проект создания лесопромышленного предприятия компании "ВТК инвест" на 753 млн рублей. Соглашение с этой компанией было достигнуто на Восточном экономическом форуме в прошлом году, отметил глава региона. Сейчас инвестор готовит документацию для договоров аренды лесных участков, площадка под проект уже подобрана. При запуске предприятия в 2022 году планируется создание 187 новых рабочих мест.

Павильон региона, где представлена информация о проектах,выполнен в форме лестницы с семью радужными ступенями, поднимающимися в небо. Радуга представлена на флаге области - как символ стремления вверх, роста и развития.

О ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.