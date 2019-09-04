Авиабилеты в I полугодии подорожали на 7%

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила журналистам начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова в ходе Восточного экономического форума.

"За полгода [цены на авиабилеты выросли] на 7% ",- сказала она, уточнив, что динамика по итогам 2019 года будет в первую очередь зависеть от стоимости авиакеросина.

По информации газеты "Известия", Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят в том числе S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair, прогнозирует рост цен на авиабилеты по итогам 2019 года на 9-10%. Поднять цены в указанных пределах компании заставят объективные факторы, в частности, подорожание авиакеросина. Авиатопливо - одна из самых затратных статей перевозчиков и составляет порядка трети стоимости билета, отмечало издание.

По словам заместителя исполнительного директора АЭВТ Бориса Шокурова, с начала года стоимость керосина выросла на 1,5-2%, однако за прошлый год рост превысил 30%.

Одним из ключевых механизмов поддержки авиакомпаний, который должен помочь сдерживать цены на билеты в условиях резкого роста стоимости топлива, должен стать демпфер на керосин. Он вступил в действие 1 августа 2019 года. Предложенный правительством механизм позволяет перевозчикам получить компенсации, если экспортная цена (с учетом затрат на логистику) превысит 48,3 тыс. рублей за тонну. В АЭВТ считают такой механизм малоэффективным, поскольку планка сильно завышена.

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ВЭФ, а также модератором зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.