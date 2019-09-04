Сбербанк обсуждает с правительством поддержку Антипинского НПЗ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Сбербанк обсуждает с правительством РФ поддержку Антипинского НПЗ, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.

Сбербанк является крупнейшим кредитором предприятия.

"Банк ведет диалог с правительством, но важно понимать специфику этого завода. Завод находится практически в центре России и имеет региональный логистический коэффициент, отличающийся от ряда других заводов, которые расположены значительно ближе к границе России. Очевидно, что эта неточность в определении коэффициента должна быть устранена, потому что в противном случае этот завод, который имеет стратегическую роль в регионе как с точки зрения сотрудников - их более 2 тыс., так и потому, что завод снабжает регион топливом, находится под риском", - сказал Попов.