В Забайкалье власти Читинского района скрывали 150 млн рублей долгов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Читинского района Забайкальского края скрывали в отчетности сведения о 150 млн рублей долга по муниципальным контрактам, виновный привлечен к ответственности. Об этом рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законов о защите прав предпринимателей Генпрокуратуры РФ Артем Кононенко.

"Прокурором Читинского района установлены факты неотражения органами местного самоуправления в отчетности кредиторской задолженности в размере 150 млн рублей по 96 муниципальным контрактам. По инициативе прокурора виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности", - сказал Кононенко на интерактивной площадке Генпрокуратуры РФ, которая впервые организована в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

В июле 2019 года глава Читинского района Вадим Захаров покинул пост по собственному желанию. После избрания главой муниципалитета в сентябре 2018 года его критиковали за срыв реализации нацпроектов на территории района, а также проблемы, связанные с массовой блокировкой счетов бюджетных учреждений из-за долгов.

Пятый Восточный экономический форум проходит с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.