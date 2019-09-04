Троценко не исключил возможность увеличения доли в золотодобытчике Petropavlovsk

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Совладелец холдинга AEON, предприниматель Роман Троценко, владеющий 22,4% золотодобытчика Petropavlovsk через НПО "Альтаир", может принять решение о дальнейшем увеличении доли в компании после ознакомления с ее стратегическим планом. Об этом Троценко сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Компания нам нравится, в ближайшее время мы будем слушать стратегические планы компании и принимать решение о том, будем ли мы увеличивать свое участие. Компания публичная, это надо делать через обязательные предложения другим акционерам, подходить к этому взвешенно", - сказал он.

"Мы считаем, что компания перспективная, мы видим, что наш приход как акционера уже привел к росту стоимости акций компании, рынок таким образом наше появление приветствовал", - отметил Троценко, добавив, что акции компании на этих новостях "подросли больше, чем общий рынок".

О продаже 22,4% компании предыдущим основным акционером Petropavlovsk Кенесом Ракишевым структуре Троценко стало известно в середине июля. Сделка была закрыта 29 июля.

Говоря об интересе к золотодобывающему сектору, Троценко подчеркнул, что "золотодобыча - одна из последних неконсолидированных отраслей в российской экономике, государство декларирует заинтересованность в привлечении частных инвесторов, значит, есть возможность для частной инициативы, что-то сделать".

"Как группа мы заходим в те сектора, где мы можем сделать компанию, которая всегда будет в топ-3 сектора. И это сектор, в котором мы точно можем сделать", - заключил он.

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Основные активы Petropavlovsk сосредоточены в Амурской области, где работают четыре предприятия горной добычи - "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын".

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".

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