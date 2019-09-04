В Якутии около 2 тыс. человек пройдут обучение в сфере IT

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Около 2 тыс. жителей Якутии пройдут обучение по разным профилям в сфере IT, сообщил глава республики Айсен Николаев на сессии "Высокотехнологичный бизнес: что нужно для быстрого роста" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"У нас есть опыт по коммерческим IT-школам, где детей с пятого класса по разным направлениям IT-индустрии готовят. Сейчас мы этот опыт тиражируем на республику. Не менее 1 тыс. детей и не менее 100 педагогов должны быть в течение этого учебного года подготовлены по специальностям компьютерная графика и программирование", - сказал Николаев.

Он сообщил, что в 2019 году Якутия прошла отбор среди регионов РФ на участие в апробации модели предоставления персональных цифровых сертификатов от государства в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика". По этим сертификатам будет проводиться обучение россиян компетенция в сфере IT. "По этой линии у нас тоже 1 тыс. человек должны пройти обучение в 13 образовательных организациях", - уточнил Николаев.

Он отметил, что Якутия является лидером IT-индустрии Дальнего Востока, на республику приходится 75% экспорта IT-услуг региона. В 2018 году в Якутии был запущен IT-парк, ставший самым крупным на Дальнем Востоке и одним из самых крупных за Уралом. В парке насчитывается 51 резидент, и их количество продолжает расти. При этом проблема недостатка специалистов в области высоких технологий и IT-индустрии сохраняется как в Якутии, так и по всей стране, добавил Николаев.

"У нас сегодня по IT порядка 2 тыс. человек постоянно заняты, и этого недостаточно, поэтому мы ведем обучение на всех уровнях: и в школах, и в средних профессиональных образовательных организациях, и в вузах, и на повышении квалификации", - отметил Николаев.

Он также сообщил, что обратился к главе Сбербанка Герману Грефу с просьбой открыть в Якутске "Школу 21" для подготовки специалистов в области информационных технологий. Греф, по его словам, обещал рассмотреть возможность открытия этой школы в 2021 году. "Школа 21" - это образовательная инициатива Сбербанка, создана в рамках соглашения между Сбербанком и Ассоциацией Ecole 42 - одним из мировых лидеров IT-образования.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.