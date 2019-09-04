Минприроды против продления сроков геологоразведки на шельфе более чем на 10 лет

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ считает нецелесообразным продлевать сроки геологоразведки для "Газпрома" и "Роснефти" на месторождениях на шельфе в Арктике более чем на 10 лет. Об этом ТАСС сообщил первый замглавы Минприроды Денис Храмов в кулуарах Восточного экономического форума.

"10 лет достаточно. Зачем больше? Надо работать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В настоящее время к разработке шельфа Арктики допущены только "Газпром" и "Роснефть", на выдачу новых лицензий введен временный мораторий - до исполнения обязательств по текущим. При этом недропользователи неоднократно обращались с просьбой продления сроков геологоразведочных работ как минимум на 10 лет.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.