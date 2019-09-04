Фонд развития Дальнего Востока намерен подписать на ВЭФ соглашения объемом 46 млрд рублей

"На пятом, юбилейном ВЭФ мы подписываем 15 соглашений общим объемом почти 46 млрд рублей, проекты общим объемом 450 млрд рублей", - сказал Чекунков. По его словам, самыми крупными соглашениями станут проекты финансирования Находкинского завода минеральных удобрений и развития месторождения меди Малмыж.

"Для нас очень важно видеть уже не только новые посевы, но и сбор урожая, так сказать. Сегодня мы гордимся и рады тому, что - я надеюсь, с участием первого лица - будет открытие аэропорта Хабаровск", - добавил гендиректор фонда, отметив, что проект был начат в 2013 году.

"Всего на этом форуме мы подписываем еще три новых сделки по аэропортам: это два дальневосточных аэропорта - только что подписали аэропорт города Якутск и будем подписывать создание нового аэропорта в Благовещенске, и один северный аэропорт в Новом Уренгое", - отметил Чекунков.

О ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.