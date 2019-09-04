В Якутии реализуются проекты государственно-частного партнерства на 15,6 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) на сумму порядка 15,6 млрд рублей реализуются в Якутии, сообщил председатель правительства региона Владимир Солодов на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Частные инвестиции в социальную сферу: новые механизмы поддержки".

"Мы реализуем 28 соглашений на общую сумму 15,6 млрд рублей. За последние три-четыре года преобразили Якутск. Введено 29 социальных объектов", - сказал Солодов.

Он отметил, что Якутия в этом году приступит к реализации первого в России проекта социального воздействия (Social Impact Bond). Проект будет реализовываться в регионе с 2019 по 2022 год, в нем примут участие около 5 тыс. учащихся 28 школ Хангаласского улуса Якутии.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.